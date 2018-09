Traffico: rallentamenti sull'A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Sono stati segnalati nella mattina rallentamenti in alcuni tratti dell'autostrada A22 del Brennero su alcuni tratti per traffico intenso. Verso le 13 sono presenti in direzione nord, tra Bolzano sud e Chiusa e tra Ala-Avio e Trento sud.

Le previsioni di traffico del resto segnalavano bollino nero (traffico critico) nella mattina proprio in direzione nord, mentre in su d c'era bollino rosso (traffico intenso. IL pomeriggio si prospetta più tranquillo, con bollino giallo (traffico sostenuto) in entrambe le direzioni. (ANSA).