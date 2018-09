Mostre: libri antichi su eroe albanese a Trento

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - E' stata commemorata ieri pomeriggio a Palazzo Trentini, sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, la figura dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota, detto Scanderberg (1405-1468).

L'Associazione culturale Teuta e l'Associazione culturale artistica Reka e Eperme, composte da cittadini arrivati in Trentino dall'Albania e dalla Macedonia a partire dagli anni Ottanta, hanno reso omaggio a questa figura storica, attraverso una rara collezione di libri antichi che lo riguardano, illustrata dalla proprietaria, la londinese Patricia Nugee, intervenuta all'evento, inserito nel calendario delle iniziative che si stanno svolgendo in occasione del 550/o anniversario dalla morte dell'eroe. La mostra si potrà visitare oggi fino alle 18 nella Sala Aurora di Via Manci, 27 a Trento. (ANSA).