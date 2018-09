Mara Carfagna a Bolzano a sostegno di Fi

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Per la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, a Bolzano a sostegno della sua lista in vista delle elezioni provinciali, la visita del cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Bolzano su invito dell'Svp è "un'ingerenza inaccettabile, antipatica. E' una provocazione, una violazione della sovranità nazionale", continua Carfagna che si chiede "che cosa ne pensa il Governo sovranista?".

Carfagna nel suo intervento ha parlato della consapevolezza del suo partito del proprio "ruolo in un Italia che guarda avanti, che guarda al futuro, dell'Italia che lavora e che scommette sulle donne e sull'impegno dei giovani e che sta dalla parte degli imprenditori e che non si fa condizionare dai No Tav".

La coordinatrice regionale di Forza Italia, Michaela Biancofiore, ha presentato la lista dei candidati e ha sottolineato che "se facciamo un buon risultato, la Svp è costretta a prenderci in giunta".