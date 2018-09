Imprese: 70 anni Revolti lattonerie

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - La società Revolti lattonerie srl di Trento compie 70 anni, e si appresta a commemorare l'evento con una serata di festa. L'evento, in programma oggi a Ravina, prevede un confronto tra le due generazioni che hanno guidato l'azienda nel corso degli ultimi decenni e una ricostruzione della storia della ditta, attraverso le voci e i ricordi di chi vi lavora oppure ne ha seguito le trasformazioni.

Un appuntamento in cui i protagonisti saranno dunque le persone che nell'arco della sua lunga storia della società - oggi specializzata nella produzione di lattoniere lavorate e semilavorate, ma un tempo conosciuta per le realizzazioni estrose e singolari - la hanno resa un punto di riferimento per il settore a livello regionale.

Nata su iniziativa dell'artigiano specializzato Tarcisio Revolti, poi condotta prima dai figli Marco e Fulvio, poi dal nipote Francesco, l'azienda ha attraversato settant'anni di storia riuscendo ad anticipare le esigenze del mercato e conta 4 mln di euro di fatturato annuo. (ANSA).