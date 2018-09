Ue: Kurz, conquista 20/o secolo

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - "Il Brennero è stato una sfida difficile per l'Europa, ma è stata risolta grazie all'Unione Europea che è la conquista del 20/o secolo. Dobbiamo fare in modo che lo sia anche del 21/o secolo". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante il comizio della Svp in vista delle provinciali a Bolzano. Il leader dei popolari austriaci ha smorzato i toni sulla questione del doppio passaporto."L'accordo di governo prevede anche di concedere la cittadinanza austriaca alle vittime del nazismo e i loro discendenti", ha detto Kurz. Il governatore Arno Kompatscher ha aggiunto che "i successi più grandi per l'autonomia altoatesina sono stati raggiunti grazie all'ottimo dialogo con Roma e Vienna. E faremo lo stesso con il doppio passaporto". Il cancelliere ha parlato anche della questione migranti. "Non possono essere i passatori a decidere chi arriva da noi, ma esclusivamente gli stati europei. E chi arriva deve integrarsi.

Dobbiamo riparare il sistema europeo", ha aggiunto.