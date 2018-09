Clima: geoparchi Unesco, è tempo di agire

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - "Siamo qui per discutere di cambiamenti climatici, surriscaldamento del pianeta, valorizzazione del patrimonio geologico, educazione ambientale.

È tempo di agire e i geoparchi si pongono l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e geologico per diffondere consapevolezza e promuovere buone pratiche, utili a conservarlo". Così il presidente del parco naturale Adamello-Brenta Geopark riassume lo spirito con cui 850 delegati da 64 nazioni di ogni continente, hanno partecipato all'ottava Conferenza internazionale sui geoparchi mondiali Unesco.

"Non servono grandi costruzioni, bisogna fare buon uso delle risorse naturali e culturali, senza distruggere ciò che la natura ci ha dato", è l'invito del presidente della Rete Globale dei geoparchi Nickolas Zouros. Sono 140 i geoparchi presenti nel mondo: 72 in Europa, di cui 10 in Italia, 59 nell'area Asia-Pacifico, 4 in America Latina-Caraibi, 3 in Canada e 2 in Africa (in Marocco e Tanzania). (ANSA).