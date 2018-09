Biancofiore, Kurz go home

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - "Kurz go home", "Kurz raus!" e "Südtirol ist Italien!" (L'Alto Adige è Italia) sono gli slogan dei cartelli, con i quali la coordinatrice di Forza Italia Michaela Biancofiore intende manifestare questo pomeriggio a Bolzano contro l'arrivo del cancelliere austriaco che interverrà a un comizio elettorale della Svp.

"Scendi in piazza anche tu davanti al consiglio provinciale per ricordare al presidente austriaco che l'Alto Adige è Italia", scrive la deputata su Facebook. L'appuntamento per i militanti di Forza Italia è alle ore 14.00 davanti all'hotel Laurin.

Fratelli d'Italia ha invece annunciato un sit-in alle ore 15 davanti al palazzo della Provincia in piazza Magnago.