Biancofiore, Kurz fuori dall'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Forza Italia protesta contro il sostegno all'Svp da parte del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, oggi a Bolzano per inaugurare la campagna elettorale del partito di maggioranza. La coordinatrice regionale, Michaela Biancofiore, con alcuni aderenti al suo partito ha manifestato in piazza Magnago davanti alla sede della giunta provinciale esponendo cartelli con le scritte: "Südtirol ist Italien!" e "Kurz raus!", "Kurz go home!".

Biancofiore ha spiegato che "non si mai visto che un presidente di uno stato membro dell'Unione europea venga qui a a fare la campagna elettorale per un partito dell'arco costituzionale italiano. Siamo venuti a dire a Kurz che deve andare fuori dall'Alto Adige se si presenta come politico in Alto Adige". Per Biancofiore "non c'é bisogno di politica etnica, come quella che l'Svp con l'appoggio di Kurz sta facendo, ma di politica reale. "La gente ha bisogno di ragionare su temi economici e sul lavoro", ha detto Biancofiore.