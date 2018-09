Funicolare tra Merano, Scena e Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - I sindaci di Merano, Scena e Tirolo, in Alto Adige, si schierano compatti a favore della realizzazione di un collegamento a fune fra i tre Comuni, nella speranza che la Provincia di Bolzano voglia cogliere questa storica opportunità e portare avanti il progetto sovracomunale.

I sindaci di Merano, Scena e Tirolo - Paul Rösch, Alois Peter Kröll e Erich Ratschiller - analizzando lo studio che l'ingegnere svizzero Willi Hüsler ha elaborato su incarico del Comune di Merano propongono alla luce del crescente aumento del traffico turistico e del traffico motorizzato individuale a imprimere un impulso decisivo al progetto della funicolare per evitare il collasso del traffico in alta stagione. Secondo le previsioni formulate, nel tratto fra Scena e Merano si registreranno ogni anno un milione di spostamenti verso valle e in direzione opposta. Per soddisfare questa esigenza di mobilità mediante l'utilizzo di autobus, si dovrebbero aggiungere nelle ore di punta durante l'alta stagione 12 vetture per il tragitto.