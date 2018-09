Cade parapendio tandem in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Due persone sono rimaste ferite in un incidente con un parapendio tandem in val Gardena.

L'incidente si è verificato verso le ore 11 nei pressi della Baita Solphie, sopra Santa Cristina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccoso Pelikan 2 che ha trasportato i due feriti, di cui uno in gravi condizioni, all'ospedale di Bolzano.