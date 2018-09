Cade dal tetto, grave un operaio

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Grave infortunio sul lavoro in un cantiere della Val Gardena. Un operaio è precipitato dal tetto di un edificio a Selva di Val Gardena. Nella caduta da circa quattro metri di altezza ha riportato ferite gravi. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites lo ha trasportato all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono interventi i carabinieri per gli accertamenti necessari a chiarire le cause dell'incidente.