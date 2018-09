Arte Sella si racconta, visite guidate

(ANSA) - TRENTO, 13 SET - Ritorna come ogni anno l'appuntamento in cui Arte Sella si racconta, aprendo le porte al pubblico con visite guidate gratuite e dedicate, che si soffermeranno in particolare sulle opere nuove della stagione 2018. Nel corso di quest'anno alcuni momenti sono stati espressamente dedicati alle nuove opere di Art in Nature, in particolare alle produzioni di Kengo Kuma, Michele De Lucchi e John Grade: mentre con i primi due si è aperta la stagione di Arte Sella Architettura, John Grade ha creato un'installazione poetica che si muove con il vento e lo stormire degli alberi. A questi tre artisti è stato dedicato un evento nel corso dell'estate. Domenica 16 saranno organizzate visite guidate alle opere storiche, con particolare attenzione alle opere della stagione 2018, alla presenza di alcuni artisti. In particolare, sarà inaugurata l'opera Infinitum di Gianandrea Gazzola. L'opera si ispira a un passaggio delle celebri Lezioni Americane che Italo Calvino, autore caro a Gazzola, dedica alla leggerezza. (ANSA).