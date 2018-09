Scuola: a Trento riparte servizio di vigilanza scolastica

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Con il nuovo anno scolastico parte il servizio di vigilanza scolastica presso le scuole primarie della circoscrizione Oltrefersina a Trento. I volontari permetteranno agli scolari di percorrere in sicurezza gli attraversamenti pedonali vicini alle scuole Nicolodi, Clarina e Madonna Bianca. Il servizio sarà gestito dal Comitato delle associazioni di Oltrefersina, con il supporto della circoscrizione.

Visto il numero delle postazioni, che sono in totale 7 (3 per la scuola Clarina, 2 per le Nicolodi e 2 per Madonna Bianca) e la necessità di garantire il più possibile la continuità del servizio, il Comitato invita chi fosse interessato a dedicare un po' del suo tempo a questo servizio a contattare la circoscrizione. Il servizio riparte anche per il terzo anno nella circoscrizione Argentario, con le consuete tre postazioni della scuola Zandonai, presidiate dai volontari del Comitato attività ricreative e culturali di Martignano, che per primo ha raccolto l'eredità dei 'nonni vigile'. (ANSA).