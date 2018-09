Record e campioni, nasce il Festival dello Sport

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Il primo Festival dello Sport avrà come tema portante i record ma, secondo il presidente di Rcs Urbano Cairo, potrà essere il "primo seme da piantare" per la rinascita dello sport italiano, "una sorta di Stati Generali".

Il Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing per la Provincia di Trento, si terrà a Trento dall'11 al 14 ottobre e vedrà 100 eventi raccolti in quattro giorni e con 150 ospiti, tra atleti, allenatori e imprenditori. Venerdì andrà in scena quello che è già stato ribattezzato il "Concilio di Trento del calcio", con i presidenti della Fifa Gianni Infantino, dell'Uefa Alexandr Ceferin, della Juventus Andrea Agnelli, del Torino Urbano Cairo e l'ex giocatore del Milan, ora vicesegretario dell'Uefa, Zvonimir Boban. Sabato protagonisti saranno Arrigo Sacchi, Pep Guardiola e Maurizio Sarri, voci di un convegno sulla bellezza del calcio. A seguire altre tavole rotonde: sul tema del rapporto tra sport e scuola con il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.