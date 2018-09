Morto sotto il suo trattore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Un trentino di 89 anni è morto ieri in un incidente col suo trattore in Trentino, in bassa Val di Non. Come riporta il quotidiano locale l'Adige, lo stava utilizzando per tagliare l'erba e non ha fatto ritorno a casa a sera.

Dato l'allarme, soccorritori e forze dell'ordine sono accorsi a cercarlo, ma l'anziano era ormai senza vita: l'hanno trovato sotto il trattore a Masi di Vigo, lungo un pendio. (ANSA).