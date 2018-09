Lavoro: stabile disoccupazione al 2,9%

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - In Alto Adige sono 252.000 gli occupati, 8.600 persone sono in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione corrisponde al 2,9%. L'istituto Astat ha pubblicato i dati per il secondo trimestre 2018 in Alto Adige.

Secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica Astat, nel secondo trimestre del 2018 in Alto Adige risultano occupate 252.000 persone. Il tasso di occupazione nella fascia di età compresa fra i 15 e i 64 anni ammonta al 72,5%, mentre il tasso di disoccupazione "destagionalizzato", ovvero depurato delle fluttuazioni periodiche legate ai vari settori, è del 2,9%. Una cifra che, dal punto di vista statistico, consente di parlare di piena occupazione per la Provincia di Bolzano.