Elezioni: nasce 'Sinistra per il Trentino'

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - È nata una nuova coalizione che si presenterà alla prossime elezioni provinciali in Trentino con una candidata presidente, Antonella Valer, da tempo impegnata nel sociale e candidata alle recenti politiche per Liberi e Uguali, nel collegio Valsugana.

La coalizione, 'Sinistra per il Trentino', come reso noto ieri in una conferenza stampa, vede al suo interno Liberi e Uguali del Trentino e L'altro Trentino a sinistra che riunisce persone provenienti da Rifondazione comunista, Potere al Popolo, società civile.

"Convinti che fosse necessario un ampio spazio a sinistra, in grado di contrastare le destre - spiegano - abbiamo cercato di costruire un ponte col centro sinistra, sostenendo fino all'ultimo la candidatura di Ghezzi. Davanti all'ineluttabilità di scelte che allontanano la possibilità di una discontinuità programmatica rispetto alle passate legislature, abbiamo deciso di organizzarci per un'alternativa che si rivolga a quelli che non condividono le scelte delle principali coalizioni. (ANSA).