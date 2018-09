Morto dopo incidente stradale domenica

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - È morto nella notte uno dei feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio tra Cavalese e Tesero. Si tratta di un tedesco di 57 anni, che viaggiava su una delle due auto coinvolte. Tra i feriti, che non risultano in pericolo di vita, c'erano stati anche dei motociclisti. (ANSA).