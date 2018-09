Funghi, appello al rispetto delle regole

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Nel weekend numerosi interventi della stazione forestale di Bolzano per la violazione delle norme sulla raccolta di funghi. Proprio al Colle si sono concentrati una serie di interventi per la violazione delle norme sulla raccolta dei funghi, e un solo cittadino è stato trovato in possesso di ben 10 kg di funghi.

Dopo un'estate molto calda, le ultime settimane sono state caratterizzate da un'intensificazione delle piogge accompagnate comunque da temperature decisamente miti. Una condizione ideale per la crescita dei funghi, in maniera particolare dei porcini, in tutti i boschi dell'Alto Adige. In Provincia di Bolzano, la raccolta non è libera, ma è regolamentata per quanto riguarda la quantità, le giornate e i permessi. Inoltre, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico e dove i proprietari dei terreni abbiano apposto i cartelli che indicano il divieto, la raccolta non è consentita in alcun caso. Tra queste zone ricade anche l'area del Colle, nei pressi di Bolzano, ricorda una nota della Provincia.