Export, dati stabili nel II trimestre

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - L'Istituto provinciale di statistica Astat comunica che nel secondo trimestre 2018 sono state esportate merci dall'Alto Adige per un valore di 1,220 miliardi di euro, con una leggerissima diminuzione dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'export verso gli Stati dell'Unione Europea denotano nel complesso un aumento del 2,7%, quelle dirette verso i Paesi europei non UE scendono invece del 7,9%. Si registra un incremento molto rilevante delle esportazioni nel settore dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+48,4%), mentre si segnala un calo per il settore prodotti delle altre attività manifatturiere (-40,9%), chiude la nota della Provincia di Bolzano.