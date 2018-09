5 patenti ritirate per alcol e droga

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: è il bilancio dei controlli della polizia stradale di Bolzano dello scorso fine settimana.

Tutti i conducenti fermati, in totale 65, sono stati sottoposti a test con precursori, finalizzati ad un primo screening sull'assunzione di alcool. Due accertamenti, effettuati a bordo di un camper attrezzato con la presenza del Medico della Polizia di Stato, hanno dato esito positivo per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (cannabinoidi). Ai conducenti, due giovani, di cui uno di nazionalità austriaca, sono state ritirate in via cautelare le rispettive patenti in attesa delle risultanze definitive dei test.

Altri servizi per il contrasto di illecite condotte di guida, con particolare riferimento al fenomeno della guida sotto l'effetto di alcool o droghe, saranno svolti dalla sezione polizia stradale di Bolzano.