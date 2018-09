Astat, sempre alto il tasso di fertilità

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Il numero di abitanti in Alto Adige continua a crescere, passando dai 504.643 abitanti del 2011 ai 527.750 abitanti a fine 2017. E' quanto emerge da uno studio dell'Istituto Astat. Il bilancio migratorio assume valori positivi dai primi anni '90. Con 11,5 nati vivi per 1.000 abitanti la comunità comprensoriale Valle Isarco registra l'andamento delle nascite più alto.

In Alto Adige è record di bimbi nati fuori dal matrimonio, valore per il quale l'Alto Adige si posiziona al vertice della classifica italiana. Tale valore è aumentato di 8 volte negli ultimi 50 anni, passando dal 5,4% del 1967 al 45,4% del 2007.

Anche il tasso di fertilità totale (1,72 figli per donna in età fertile) è il più alto di tutto il territorio nazionale, e anche per quanto riguarda la longevità l'Alto Adige si pone al di sopra della media nazionale, con una speranza di vita di 81,1 anni per gli uomini e di 85,6 anni per le donne. L'età media della popolazione si attesta a 42,6 anni, 4 anni in più rispetto a due decenni fa.