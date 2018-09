Aquila Basket Trento: partita oggi vendita abbonamenti

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Da questa mattina all'Aquila Basket Store di piazzetta Lunelli a Trento è aperta la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2018-2019.

Le tessere daranno accesso gratuito al Memorial Brusinelli in programma venerdì 14 e sabato 15 settembre e permetteranno ai tifosi bianconeri la possibilità di vivere assieme alla Dolomiti Energia Trentino la lunga stagione sportiva.

Il 'modello Aquila' è stato intanto portato dal generale manager Salvatore Trainotti a 'Meet The Best', workshop tenutosi lo scorso fine settimana a Milano. Prosegue poi il progetto 'Uno sguardo verso l'alt(r)o', supportato dal coach Marco Calamai, da oltre 25 anni impegnato come allenatore di basket inclusivo con ragazzi diversamente abili. Torna domani in Trentino per il quarto appuntamento del progetto, partito a maggio. (ANSA).