Orsi: ambientalisti per Daniza e Kj2

(ANSA) - TRENTO, 9 SET - Un presidio in programma oggi a Trento "per Daniza, Kj2 e tutti gli altri orsi in pericolo del Trentino e del mondo intero" è stato organizzato dalle associazioni ambientaliste Enpa Trento, Flama d'Anaunia, Lac Trentino Alto Adige e Comitato epr l'orso Trentino Alto Adige.

"L'Earth Overshoot Day - ricordano - indica il giorno nel quale l'umanità intera consuma tutte le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Hanno cominciato a misurarlo negli anni '70: nel 1971 cadeva il 21 dicembre, quest'anno il primo giorno d'agosto. Siamo a pochi passi dal punto di non ritorno, e anche quest'anno noi animalisti e ambientalisti vogliamo ricordare a tutta la cittadinanza quanto importante sia la tutela del nostro prezioso ambiente". "Rammentiamo a tutti, pacatamente e civilmente - sottolineano - che la salute nostra di singoli individui e la salute collettiva di animali umani e animali non umani, ambiente antropizzato e ambiente naturale è un bene primario e non trattabile". (ANSA).