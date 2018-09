Ciclismo: Val di Fassa Marathon a Alexey Medvedev

(ANSA) - TRENTO, 9 SET - La Val di Fassa Marathon, all'11/a edizione oggi in Trentino, ha visto la vittoria del campione d'Europa Marathon Alexey Medvedev (3:00:49) saldamente in testa dall'inizio alla fine, davanti a Leonardo Paez (3:01:12) e Diego Arias Cuervo (3:06:43). Per le donne primo posto per Mara Fumagalli (3:52:14) seguita da Christina Kollmann (3:53:10) e Blaza Pintaric (3:56:24).

Nella Granfondo Easy Track si sono imposti Armin Dalvai del Bottecchia Factory Team (1:44:35) ed Elisabetta Carboni del Factory Racing Team (3:02:44) mentre tra gli scalatori dell'Up Hill Lusia Legend ha avuto la meglio Paul Hofer (00:58:59).

