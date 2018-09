Trentino Volley: Guazzaloca, con Supercoppa navigare a vista

(ANSA) - TRENTO, 8 SET - "Allenarsi con pochi atleti in questo periodo non è necessariamente uno svantaggio, perché significa che la rosa è molto competitiva e vanta tanti elementi utili alle nazionali. Il nostro obiettivo è quello di fare arrivare i vari Vettori, Daldello, Cavuto, Codarin e De Angelis a uno stato di forma simile a quello che avranno coloro che disputeranno il Mondiale 2018". Così il preparatore atletico della Trentino Volley, Alessandro Guazzaloca, conclusa la terza settimana di allenamento precampionato.

"Con tutti almeno inizialmente - ha aggiunto - dovremo navigare a vista e capire le singole condizioni in funzione della Supercoppa, ma questi sono problemi ormai abbastanza frequenti all'inizio di ogni campionato".

La Trentino Volley tornerà alla Blm Group Arena nel pomeriggio di lunedì, dopo due giorni di riposo. "La quarta settimana di lavoro sarà caratterizzata da un ulteriore aumento dei carichi, che però diventeranno ancora più specifici" ha concluso Guazzaloca. (ANSA).