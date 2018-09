Incidenti montagna: escursionista 70 anni morta in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 8 SET - Un'escursionista è morta in Trentino nel pomeriggio, cadendo in un canalone da un sentiero in Val di Fassa. Si tratta di una donna di 70 anni, che stava andando verso il rifugio Viel del Pan. A vedere la caduta è stato il rifugista, che è accorso e ha chiamato il soccorso alpino, intervenuto in elicottero. Per l'escursionista però non c'era ormai più nulla da fare, se non constatare il decesso. (ANSA).