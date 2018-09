Elezioni Trentino: Lega, autonomia nel simbolo

(ANSA) - TRENTO, 8 SET - Il simbolo della Lega per le elezioni provinciali del 21 ottobre in Trentino, riporta il nome di Salvini, sopra la scritta Trentino, e vede comparire per la prima volta anche la parola 'autonomia'. Lo hanno presentato a Trento il deputato e candidato presidente, Maurizio Fugatti, il segretario e il presidente del partito in Trentino, Mirko Bisesti e Alessandro Savoi.

"Autonomia - ha sottolineato Bisesti - non è uno slogan, ma una dichiarazione di fede, perché siamo un partito autonomista e federalista". "Il simbolo reca l'indicazione di Salvini - ha aggiunto Savoi - che è il segretario che ci ha fatto crescere, e il nostro Trentino, di cui siamo orgogliosi". Come Fugatti, ha rivendicato come pilastro degli attuali rapporti con lo Stato l'accordo di Milano, quando la Lega era al governo. "Sento che di noi dicono attenzione ai sovranisti - ha aggiunto Fugatti - ma nel centrosinistra ormai gli autonomisti non ci sono più, perché il Patt non c'è e Kaswalder e gli Autonomisti popolari sono con noi". (ANSA).