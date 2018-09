Code e incidenti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 8 SET - Code e incidenti hanno caratterizzato questo sabato di controesodo in Alto Adige. In autostrada del Brennero dalla mattina il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Al casello di Vipiteno in direzione sud si è formata una coda di sei chilometri. Sulla corsia nord, nei pressi di Campo di Trens, cinque persone sono rimaste ferite in modo non serio in un tamponamento di una moto con un'auto. E' di quattro feriti lievi il bilancio di un altro incidente sulla corsia sud a Vipiteno.

Sono invece gravi due motociclisti che si sono scontrati sulla strada di passo Giovo. Uno dei due è stato portato dall'elisoccorso Pelikan 1 nella clinica di Murnau in Baviera, mentre l'altro dall'Aiut Alpin a Bolzano.