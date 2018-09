Lupi: Degasperi (M5s), legge era chiara provocazione

(ANSA) - TRENTO, 7 SET - "L'approvazione da parte della Provincia di Trento della legge che esclude il ministro dell'Ambiente dalla gestione di lupi e orsi era stata una chiara provocazione. Impugnandola, come ha deciso ieri il Consiglio dei ministri, il governo nazionale ha rimediato ad una legge profondamente sbagliata". Così il candidato presidente M5S alla Provincia di Trento, Filippo Degasperi, consigliere provinciale.

"Noi - spiega - ci eravamo opposti, unici a farlo. Opposti a un centrosinistra autonomista che lavorava solo 'contro': contro il ministro e contro l'ambiente, dimostrandosi incapace di individuare percorsi originali che avrebbero anche dato contenuto all'Autonomia tanto sbandierata. La Provincia ha fatto poco o nulla 'per': per l'ambiente e per il sostegno efficace a chi lavora e convive con lupi e orsi. La Giunta è addirittura arrivata a deliberare la riduzione del contingente dei custodi forestali, indispensabile figura di presidio e salvaguardia del territorio".