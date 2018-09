Kompatscher, solo base di discussione

(ANSA) - BOLZANO, 7 SET - "Il parere della commissione di esperti di Vienna è solo una base di discussione". Lo ha detto all'ANSA il governatore Arno Kompatscher in riferimento al doppio passaporto per i sudtirolesi. "Non si tratta di un documento governativo", ha ribadito. Kompatscher ha sottolineato inoltre che "il cancelliere Kurz è sempre stato chiaro nel ribadire di voler agire in stretto e permanente contatto con Roma e Bolzano". I contatti transfrontalieri anticiperanno il disegno di legge. "I tempi sono comunque lunghi", ha concluso Kompatscher.