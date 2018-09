Elezioni Trentino: 25 partiti

(ANSA) - TRENTO, 7 SET - Sono 25 i partiti che hanno presentato oggi uno o più contrassegni in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre in Trentino. Sarà possibile farlo anche domani, dalle 8 alle 12.

L'elenco dei partiti che hanno depositato contrassegni è il seguente: Popoli liberi Primon Freie Völker, Civica trentina, Agire per il Trentino - Claudio Cia, Associazione Fassa (sei contrassegni), Patt - Partito autonomista trentino tirolese (sei contrassegni), Autonomisti popolari, Casapound Italia, Futura 2018 (tre contrassegni), Moviment ladin de Fascia, Fronte sovranista italiano, La catena, Movimento 5 stelle, Unione di centro (2 contrassegni), Lega Nord Trentino (2 contrassegni), Verdi, Primaveratrentina, Partito democratico del Trentino, L'Altro Trentino a sinistra, Ual - union autonomista ladina, XII Stelle, Tre - territorialità responsabilità economia (due contrassegni), Progetto trentino, Forza Italia (due contrassegni), Autonomia dinamica, Partito socialista italiano (due contrassegni). (ANSA).