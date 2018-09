Elezioni: Tonini candidato centrosinistra autonomista

(ANSA) - TRENTO, 7 SET - È Giorgio Tonini il candidato presidente per la coalizione di centrosinistra autonomista per le elezioni provinciali di ottobre in Trentino. La decisione è arrivata ieri sera, dopo quasi altre dodici ore di discussione, che hanno visto escludere sia il candidato di Futura 2018, Paolo Ghezzi, che l'ex assessore provinciale Carlo Daldoss, tornato al tavolo e insieme sconfessato proprio per questo dai Civici.

La la neonata Alleanza Democratica e Popolare per l'Autonomia, che ha visto riuniti Pd, Upt, Futura 2018 e Psi, porterà dunque Tonini a confrontarsi con il leghista Maurizio Fugatti per il centrodestra e Filippo Degasperi per il M5s.

