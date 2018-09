StrongmanRun pronta per il 22 settembre

(ANSA) - TRENTO, 6 SET - Ci saranno due nuove ostacoli per la Fisherman's Friend StrongmanRun The Original - 20k in calendario il 22 settembre a Rovereto. Organizzata da Rcs Sport - Rcs Active Team, è stata presentata stamani.

Il primo ostacolo nuovo sarà a fianco del Mart, composto da file di pneumatici, seguite da una grossa vasca d'acqua contenuta in un container. A seguire i partecipanti dovranno affrontare balle di fieno, un passaggio nei tubi e una rampa, sulla quale saliranno per arrivare a un gruppo di container posizionati a 5 metri di altezza. Infine entreranno in un vasca piena di fango. Il secondo sarà una rete navale di 12 metri per 7 da attraversare per scendere verso il Leno. Durante il passaggio nel torrente, due autopompe dei vigili del fuoco ostacoleranno i partecipanti spruzzando forti getti d'acqua. Per risalire sulla strada e continuare la corsa dovranno arrampicarsi utilizzando delle funi.

La partenza è prevista alle 14, con un tracciato completamente cittadino. (ANSA).