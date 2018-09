Polizia: due nuovi dirigenti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 6 SET - Alla questura di Trento sono stati nominati ieri due nuovi primi dirigenti della polizia di Stato neopromossi e assegnati al termine del corso di formazione dirigenziale presso il capoluogo di regione.

Si tratta di Giorgio Seminara, 49 anni, romano, laureato in giurisprudenza in polizia dal 1993, proveniente dalla capitale ove prestava servizio al dipartimento della pubblica sicurezza e destinato a ricoprire l'incarico di dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione.

Il nuovo capo di gabinetto della questura è Francesco Panetta, 50 anni, lucano originario di Pisticci (Matera), laureato in Giurisprudenza, proveniente dalla questura di Modena, dove prestava servizio sempre quale capo di gabinetto.

Seminara ha preso il posto di Maria Olivieri trasferita alla questura di Perugia, Panetta di Claudia Morelli posta in disponibilità per esigenze del dipartimento di pubblica sicurezza. (ANSA).