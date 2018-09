Elezioni Trentino: Panizza, Patt ha già deciso

(ANSA) - TRENTO, 6 SET - "Il Patt ha già deciso di presentarsi alle elezioni con candidato presidente il presidente in carica, Ugo Rossi, ed è disponibile a dialogare con chiunque condivida il nostro progetto politico e amministrativo". Lo ribadisce il segretario politico del partito, Franco Panizza, in vista delle provinciali di ottobre.

"Non ha, pertanto, nessuna intenzione di partecipare - spiega - ad un tavolo che si è rivelato inconcludente per mesi, che ha sconfessato irresponsabilmente l'operato del governo provinciale e i risultati ottenuti con la guida autonomista e che si è trasformato in un teatrino della politica che ha superato ogni limiti della decenza e ha calpestato ogni principio di coerenza e di lealtà. Il Patt prosegue responsabilmente per la sua strada, coerente con la propria storia e con il percorso politico e amministrativo seguito in questi anni in perfetta sintonia con gli amici dell'Alto Adige - Südtirol". (ANSA).