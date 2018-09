Ctcu, parcheggiare a Bolznao è un lusso

(ANSA) - BOLZANO, 6 SET - Per il Centro Tutela Consumatori Utenti (Ctcu) parcheggiare a Bolzano è "un lusso per pochi".

"Tre ore di sosta in centro a Bolzano per fare un po' di shopping? Può' costarvi più di 7 Euro , rilevando il prezzo medio all'ora dei principali parcheggi situati nel centro della città. Il più caro fra quelli analizzati risulta essere il Parcheggio Laurin in via Laurino 7 dove per un'ora di sosta all'aperto si pagano ben 2,90 l'ora", informa il Ctcu.

Il meno caro nelle immediate vicinanze del centro è il parcheggio coperto BZ Centro-BZ Mitte dove si spendono 1,50 l'ora. Nella media il Parcheggio Mareccio con 2,10 l'ora, situato in pieno centro a pochi passi dalla Clinica Santa Maria e da via Museo. Il parcheggio più centrale di tutti, quello di Piazza Walther richiede un esborso di 2,60 l'ora. "Nelle altre città altoatesine i prezzi sono più o meno in linea con quelli di Bolzano tranne che per Brunico dove risultano prezzi in media di molto più bassi (in media 1,25 l'ora)", conclude la nota.