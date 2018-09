Cinema: l'adrenalina di 'Ride' nelle sale

(ANSA) - TRENTO, 6 SET - I circuiti di downhill dell'altopiano della Paganella e di San Martino di Castrozza, in Trentino, hanno fatto da sfondo, lo scorso autunno, alle riprese del film 'Ride', che oggi esce nelle sale cinematografiche, distribuito da Lucky Red.

Il film, girato in Trentino grazie al sostegno della Film Commission e delle Apt d'ambito, parla di sport estremo, intrecciando il linguaggio delle action cam ai generi thriller, horror e action e regalando allo spettatore un'esperienza adrenalinica e sensoriale unica. Alcune scene del film sono state girate anche in Vallagarina, in particolare nel comune di Trambileno a Forte Pozzacchio. Online una pagina dedicata al film, e curata da Trentino Marketing, invita a scoprire i luoghi in cui è stato girato.

Il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto da Marco Sani insieme a Fabio Guaglione e Fabio Resinaro che lo hanno anche supervisionato artisticamente e co-prodotto. (ANSA).