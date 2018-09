Carabinieri, gen. Mezzavilla in visita

(ANSA) - BOLZANO, 6 SEP - Si svolgerà venerdì 7 settembre a partire dalle 8.30, presso il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige a Laives, l'esercitazione conclusiva del 6/o corso "Safe and Secure Approaches in Field Environments" organizzato dall'Arma dei carabinieri in collaborazione con la Fao e il Centro Studi Internazionali di Roma, rivolto al personale Onu in partenza per le missioni estere nei teatri operativi a più alto rischio. La finalità di questa nuova iniziativa è la formazione del personale che opera in contesti ostili e in aree di crisi e vede la presenza di partecipanti che provengono dalla stessa Fao. Per la prima volta, la 6/a edizione del corso vede tra i frequentatori anche personale dell'Ifad (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) nonché della Iom (Organizzazione internazionale per le migrazioni).

La giornata si svolgerà alla presenza del comandante della Divisione unità mobili Carabinieri, generale Maurizio Detalmo Mezzavilla e del Presidente del Centro Studi Andrea Margelletti.