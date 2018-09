Scuole Trentino: abbonamento trasporti, ritirare per inizio

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Gli alunni e gli studenti trentini che utilizzeranno il trasporto pubblico nell'anno scolastico 2018-2019 saranno 45.000, oltre la metà degli iscritti, e dovranno essere in possesso dell'abbonamento dal primo giorno di scuola.

Gli sportelli delle Casse rurali trentine sono attivi per l'emissione del tesserino cartaceo o per il caricamento della smart card. Le tariffe, secondo quanto rende noto la Provincia, sono rimaste invariate. Per chi non intende pagare la tariffa intera è possibile effettuare la dichiarazione Icef (ottenibile presso i Caf), che consente di avere riduzioni sino a 62 euro.

La tariffa intera varia da 117 a 300 euro, a seconda del numero dei figli e della libera circolazione o meno scelta.

