Scuola: anno ferie-record in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Prima campanella oggi per 92 mila alunni e studenti in Alto Adige. L'anno scolastico 2018/2019 è da record per quanto riguarda la durata delle ferie. Sono davvero lunghe le ferie di Pasqua che dureranno undici giorni, inizieranno infatti giovedì 18 aprile e termineranno solo domenica 28 aprile. Dopo appena due giorni di insegnamento un'altra breve pausa, il primo maggio che cade di mercoledì.

Notevole anche il break a Natale, ovvero di 16 giorni, da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio.

La scuola è appena iniziata, ma per molti lo sguardo è già rivolto alle fiere d'autunno che inizieranno - tra poco più di 7 settimane - sabato 27 ottobre e termineranno domenica 4 novembre. Due festività quest'anno cadono invece di sabato e perciò niente ponte, l'8 dicembre e il 2 giugno. In Alto Adige l'ultima campanella dell'anno scolastico 2018/2019 suonerà invece giovedì 13 giugno, appena tre giorni dopo Pentecoste.