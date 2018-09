Ritrovato adolescente scomparso a Lavarone

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Il giovane di 14 anni scomparso ieri da Lavarone, in Trentino, è stato ritrovato sano e salvo in Veneto.

Lo ha individuato la polizia stradale sulla sua bicicletta sull'autostrada Valdastico. In sella alla sua mtb, l'adolescente sta bene. Da ieri lo cercavano vigili del fuoco e soccorso alpino. (ANSA).