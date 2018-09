Melandri, ricchezza è multilinguismo

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - "La vera ricchezza dell'Alto Adige è il multilinguismo. Aspetto comunque ancora la scuola veramente multilingue". Lo ha detto Francesca Melandri ai margini della cerimonia per il conferimento del Grand'Ordine di Merito della Provincia di Bolzano a Castel Tirolo.

La scrittrice ha vissuto a lungo in Alto Adige. Nella Provincia autonoma di Bolzano è ambientato il suo romanzo "Eva dorme". "Molto è cambiato dai Bombenjahre, gli anni delle bombe", ha commentato Melandri conversando con i giornalisti.

"Gli altoatesini - tedeschi, italiani e ladini - distingue un grande amore per la propria terra", ha concluso.