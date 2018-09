Kompatscher, autonomia è di tutti

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - "L'autonomia altoatesina è di tutti e devo migliorare le condizioni di vita di tutti gli altoatesini". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher durante la cerimonia per il conferimento del Grand'Ordine di Merito della Provincia di Bolzano. I premiati sono la scrittrice Francesca Melandri, l'ex presidente dell'associazione delle minoranze europee Fuev, Hans Heinrich Hansen, e il diplomatico austriaco Helmut Tichy.

"Dobbiamo - ha aggiunto Kompatscher a Castel Tirolo - essere uniti nelle nostre diversità ed essere un ponte tra nord e sud".

Il presidente altoatesino si è detto preoccupato per "il ritorno dei nazionalismi e dei confini in Europa, come anche la messa in discussione dei pilastri che ci hanno garantito 70 anni di pace e sicurezza". "I nazionalismi sono stati la causa delle sciagure in Europa e non sono di certo la soluzione", ha concluso.