Alto Adige: elezioni, 14 liste ammesse

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - È stato sorteggiato oggi l'ordine dei simboli sulle schede per il voto del 21 ottobre in Alto Adige. In corsa alle provinciali ci saranno 14 liste.

Il sorteggio dell'ordine dei simboli sulla scheda elettorale è stato effettuato a Palazzo Widmann a Bolzano dalla Commissione elettorale centrale presieduta dalla giudice della Corte dei Conti Irene Thomaseth e composta dai colleghi Lorenza Pantozzi (TAR) e Massimiliano Segarizzi (Tribunale). Tutte ammesse le 14 liste presentate.

Alle elezioni provinciali del 21 ottobre saranno quindi in corsa 14 formazioni politiche. Ecco l'ordine dei simboli: Team Köllensperger; Süd-Tiroler Freiheit; Die Freiheitlichen; Bürgerunion für Südtirol; Forza Italia; SVP Südtiroler Volkspartei; Noi Alto Adige Südtirol; Verdi - Grüne - Verc; Vereinte Linke Sinistra unita; L'Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia uniti; Lega Nord; PD Partito Democratico - Demokratische Partei; Casapound Italia; MoVimento 5 Stelle.