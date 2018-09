Polizia: questore Trento, controllo territorio e ascolto cittadini

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Aumento del controllo del territorio, ma anche vicinanza e ascolto ai cittadini, e sicurezza con una "polizia partecipata" che coinvolga tutte le istituzioni. Per una Questura che deve essere "un palazzo di cristallo", un luogo "aperto e di incontro con i cittadini". Il nuovo questore di Trento, Giuseppe Garramone, si è presentato oggi alla stampa dopo avere assunto il nuovo incarico, succedendo a Massimo D'Ambrosio, ora in pensione.

Il questore, in merito al tema della sicurezza, ha affermato che "l'aumento delle volanti è necessario come attività di prevenzione: è uno degli obiettivi che ho e cercherò di ottenere un po' di rinforzi dal Ministero, faremo di tutto per aumentare gli equipaggi sul territorio". Inoltre, ha aggiunto, "la Questura deve essere un luogo di incontro con i cittadini.

Quindi non solo prevenzione, ma ascolto dei cittadini che vogliono la nostra vicinanza. Una polizia vicina alla gente, con la gente, per ascoltare le problematiche". (ANSA).