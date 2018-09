Kompatscher, 7 mln per ponti sicuri

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - "Grazie ad un'apposita legge provinciale in Alto Adige si fa tutto il possibile per garantire la sicurezza dei ponti". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova.

La Provincia di Bolzano - ha spiegato - investe ogni anno 7 milioni di euro nei controlli permanenti e straordinari (dopo alluvioni) dei 1662 ponti situati lungo le strade statali e provinciali. Negli ultimi 20 anni gli investimenti nella sicurezza ammontano complessivamente a 110 milioni di euro.