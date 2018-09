Imprese: con Trentino Sviluppo in Vietnam

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Trentino Sviluppo, nell'ambito di una serie di iniziative dedicate al Vietnam, promuove una missione commerciale rivolta alle imprese trentine, con particolare riferimento ai settori della meccanica, del sistema casa, della moda e dell'agroalimentare.

L'iniziativa è in programma dal 2 all'8 dicembre di quest'anno. Il bando è già on-line e scadrà il 21 settembre. Le realtà partecipanti saranno affiancate fin da subito con una approfondita analisi di fattibilità, una preparazione specifica e l'organizzazione di incontri di business con gli operatori economici vietnamiti più adatti alle loro attività.

L'iniziativa è finalizzata all'organizzazione di una missione commerciale in Vietnam in cui le imprese trentine potranno incontrare operatori economici in loco e porre le basi per nuove collaborazioni. I referenti delle aziende coinvolte saranno adeguatamente preparate e seguiti nelle giornate di incontri di business B2B in programma nelle aree di Hanoi e Ho Chi Minh City. (ANSA).