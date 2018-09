Vaccini: in Trentino annunciate proteste

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Proteste vengono annunciate dai genitori trentini che si autodefiniscono "free-vax" dei bambini cosiddetti 'non conformi' con l'obbligo vaccinale. Si tratta, come riportano i quotidiani locali, di circa 500 dei quasi 14.500 iscritti alla scuola materna, che in Trentino apre oggi.

L'associazione 'Vaccinare informati' ha organizzato un digiuno a staffetta, mentre invita a non portare i bambini a scuola, mentre in mattinata a Rovereto era previsto un presidio e invece i genitori del Comitato per Oviedo hanno annunciato che avrebbero portato ugualmente i figli in classe.

La Provincia intanto, in assenza di nuove indicazioni dal governo nazionale, non ha previsto deroghe per i piccoli non vaccinati. (ANSA).