Trasporti: in Trentino orario invernale

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Il 12 settembre entrano in vigore gli orari invernali del trasporto pubblico locale in Trentino.

Si tratta dei servizi urbani di Trento e di Rovereto, servizio extraurbano e ferrovia Trento - Malè - Mezzana. Gli orari della Ferrovia Trento - Borgo Valsugana - Bassano del Grappa proseguono invece invariati fino all' 8 dicembre. Gli orari sono consultabili e scaricabili dal sito www.ttesercizio.it.

Gli orari invernali dei servizi urbani di Trento e di Rovereto saranno esposti alle fermate di Trento e di Rovereto nel corso delle giornate di oggi, lunedì 10 e martedì 11 settembre. Poiché la sostituzione non sarà istantanea sull'intera rete, per la consultazione degli orari nella fase di sostituzione tabelle, si consiglia di leggere con attenzione la data di decorrenza, indicata in basso a destra della tabella.

I libretti orari saranno disponibili nelle biglietterie e stazioni di Trentino trasporti esercizio a partire da lunedì 10 settembre a pagamento. (ANSA).